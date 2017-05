Wuppertal. Am Samstag, gegen 03.05 Uhr, beschädigte ein Unbekannter 21 geparkte Autos. Der Mann bewegte sich auf der Straße Weinberg in Richtung der Autobahn und trat von den Fahrzeugen die Außenspiegel ab. Dadurch verursachte er einen Schaden in Höhe von circa 6500 Euro.

Eine Beschreibung des Täters liegt nicht vor. Zeugen, die verdächtige Feststellungen zum Tatzeitpunkt gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0202/2840 in Verbindung zu setzen.