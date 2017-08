Wuppertal. In der Nacht zu Freitag wurde in Wuppertal ein VW-Golf angezündet. Das Auto stand, wie die Polizei berichtet, auf einem Firmengelände an der Straße Auf der Brahm.

Da die Ermittlungen auf Brandstiftung hindeuten, bittet die Polizei, dass sich Zeugen unter der Rufnummer 0202/284-0 melden. red