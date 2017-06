Ein Zeuge bemerkte das brennende Fahrzeug. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Wuppertal. In der Nacht zu Dienstag, gegen 0.30 Uhr, zündeten Unbekannte einen Pkw an der Winchenbachstraße Barmen an. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz unterhalb der Autobahnbrücke, als ein Zeuge den Brand bemerkte. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, der Daimler-Chrysler wurde durch die Flammen jedoch komplett zerstört.

Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von Brandstiftung aus und sucht Zeugen: Wer hat Personen beobachtet, die sich gegen Mitternacht im Bereich der Winchenbachstraße verdächtig verhalten haben? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0202/2840 entgegen.