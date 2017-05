Einer der neuen Wagen wurde durch die Steinwürfe beschädigt. Gesucht werden drei jugendliche Täter.

Wuppertal. Am Sonntagnachmittag beschädigten Unbekannte ggen 15 Uhr einen neuen Schwebebahnzug in Höhe der Straße Am Wunderbau. Drei männliche Jugendliche bewarfen den Zug, der in Richtung Sonnborn unterwegs war mit Steinen.

Dadurch beschädigten sie die Außenhaut im Bereich der vorderen Türen. Verletzt wurde niemand. Einer der Täter trug einen schwarzen Kapuzenpullover. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/2840 entgegen.