Wuppertal. An der Straße Kipdorf in Wuppertal wurde am Sonntagnachmittag eine Frau von zwei unbekannten Männern angegriffen und mit einem Messer Verletzt. Die Täter konnten fliehen.

Nach dem Bereicht der Polizei ereignete sich die Tat gegen 15.35 Uhr. Die 38-Jährige wollte gerade zu ihrer Wohnung gehen, als ihr in den Innenhof des Hauses zwei Männer folgten. Einer der beiden zog ein Messer und stach auf die Frau ein, die lautstark um Hilfe schrie und sich zur Wehr setzte. Daraufhin entfernten sich die beiden Täter in Richtung Poststraße.

Die Verletzungen der Frau mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Frau beschreibt den Haupttäter wie folgt: ca. 190 cm groß, Mitte Zwanzig, hellhäutig, hatte dunkle Haare, eine breite Nase und eine normale Statur. Er hatte ein gepflegtes Äußeres und trug ein helles T-Shirt, eine hellgraue Fleece-Jacke, Jeans und einen Rucksack. Der Mittäter war etwa 30 Jahre alt, ca. 165 cm klein, auch hellhäutig und hatte dunkles, gegeltes, gelocktes Haar. Er war schmächtig und trug eine dunkelgraue Jacke.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu unter der Telefonnummer 0202/284-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.