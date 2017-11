Wuppertal. Seit vergangenem Donnerstag haben unbekannte Täter mehrere Pkw in Wuppertal-Cronenberg aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Täter in den bislang acht angezeigten Fällen ausnahmslos Pkw der Marke BMW auf und entwendeten die festeingebauten Navigationsgeräte. In einigen Fällen wurden auch die Lenkräder ausgebaut. Die Fahrzeuge parkten im Bereich Wilhelmring, Paulussenstraße, Oberkamper Straße sowie Neuenhaus. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter zur Nachtzeit zuschlugen. Den entstandenen Schaden schätzen die Beamten bislang auf etwa 30.000 Euro.

Von Seiten der Polizei heißt es, dass die Navigationsgeräte fachgerecht ausgebaut wurden, vereinzelt wurden zuvor Seitenscheiben der Pkw eingeschlagen. In einigen Fällen überbrückten die Täter vermutlich das elektronische Zugangssystem der Fahrzeuge und öffneten so die Türen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Zeugenhinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0202 / 2840 entgegen. red