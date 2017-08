Wuppertal. Drei unbekannte Männer haben am Sonntagabend einen 20-Jährigen angegriffen und verletzt. Der junge Mann wartete an einer Ampel an der Jesinghauser Straße, als zwei Männer plötzlich anfingen das Auto des 20-Jährigen zu bespucken. Das berichtet die Polizei am Montagmorgen.

Der Schwelmer steig daraufhin aus, um die beiden zur Rede zu stellen. Dabei wurde er unerwartet von einem Dritten von hinten zu Boden geschlagen. Auf dem Boden liegend schlug ihm einer der anderen Männer noch mit der Faust ins Gesicht. Der 20-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste.

Die drei Täter flüchteten nach dem Angriff. Laut Zeugenbeschreibung sind sie alle drei schlank, haben einen dunklen Teint und kurze schwarze Haare. Zur Tatzeit trugen sie dunkle Kleidung. red