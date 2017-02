Die FDP will einen neuen Namen für das Elberfelder Verwaltungsgebäude. Die Idee kommt bei vielen Lesern gut an.

Wird das altehrwürdige ehemalige Elberfelder Rathaus bald wieder seinen Namen mit dem Zusatz „Historisch“ tragen? Genau das nämlich fordert die Wuppertaler FDP-Fraktion in einem Antrag zur Ratssitzung am 20. Februar. Eine Begründung für die angestrebte Umbenennung von Verwaltungsgebäude Elberfeld in Historisches Rathaus Elberfeld sei zum einen die Fassaden-Sanierung, durch die das Gebäude erheblich an Attraktivität gewonnen habe. Zudem verleihe der Name dem Neumarkt einen großstädtischen Charme.

Gabriele Sottmeyer: „Das ist ein so schönes Gebäude, das den Namen historisch auch mit Recht tragen sollte. Verwaltungsgebäude hört sich zu steif und bürokratisch an.“ Wolfgang Müller sieht das genauso: „Das klingt doch viel zu verwaltungsmäßig. 'Historisch' würde hingegen dem altehrwürdigen Charme entsprechen, allein wenn man die schöne, schwere Eingangstüre betrachtet. Innen müsste jedoch einiges gemacht werden. Das sieht schon teilweise sehr altmodisch aus.“

Helmut Heusler: „Von außen sieht das Gebäude ansprechend und historisch aus. Da hätte der neue Name sicher mehr Aussagekraft.“ Johannes Biggemann sagt: „Das ist für mich und die meisten anderen wohl nicht entscheidend. Dass hier das Verwaltungsgebäude ist, ist wichtig. Außerdem stellen sich viele Menschen, wenn sie historisch lesen, wahrscheinlich die Frage, was sich im Gebäude befindet. Mit dem aktuellen Namen ist das eigentlich klar.“

Manfred Götz befürchtet auch eventuelle Missverständnisse bei einer Umbenennung: „Eigentlich ist das Rathaus doch in Barmen. Würde man das Elberfelder Verwaltungsgebäude nun in Rathaus umbenennen, wären wahrscheinlich viele Menschen verwirrt. Da müsste man dem Barmer Rathaus dann vielleicht den Zusatz ,Neues’ geben.“

Farhard Rajabpour sagt: „Wuppertal liegt mir am Herzen. Das Gebäude zählt zu den schönsten der Stadt. Ich finde es auch wichtig, dass solche Gebäude instandgehalten und gepflegt werden. Aufgrund der Architektur und des Alters würde historisches Rathaus sehr gut passen.“ Renate Schäfer würde der neue Name ebenfalls gefallen: „Er hat auf jeden Fall mehr Großstadtflair. Und selbst in kleinen Städten in Deutschland gibt es oft ein historisches Rathaus. Warum also nicht auch in Wuppertal? An der Inneneinrichtung würde ich nichts ändern oder etwaige Modernisierungen durchführen. Das passt dann nicht mehr zur Fassade.“

Armin Eichenberg ist skeptisch: „Warum soll das Gebäude umbenannt werden? Ich glaube nicht, dass der Name mehr Eindruck machen würde. Gleichwohl würde ,historisch’ passen. Sein Name soll sein, was es ist: Verwaltungsgebäude.“ Für Klaus Nagel wäre eine Umbenennung Symbolpolitik. Er hält andere Themen, wie die Arbeitsmarktsituation, für wichtiger.“ Klaus Elle sagt: „Ich bin ja schon zufrieden, wenn Verwaltungshäuser, die ein Denkmalschild tragen, Gebäude genannt werden. Altes Rathaus am Neumarkt 10 würde mir als neuer Name aber auch reichen. Zudem besteht bei bisherigen Namen ohne Adresse Verwechslungsgefahr mit dem Verwaltungsgebäude Alexanderstraße 18.“

Christel Windgaßen spricht sich für den Vorschlag aus: „Das passt zum alten Stadtkern von Elberfeld und nötigt niemandem mehr Erklärungen ab zu der Frage: Verwaltungshaus? Ist das das Rathaus?“ „Ich wohne seit 2013 in Wuppertal und in meinem Umfeld wird es immer Historisches Rathaus Elberfeld genannt“, sagt Ralf Rosenau. „Ich kenne es gar nicht anders. Kann ja dann nicht falsch sein.“