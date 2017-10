Wuppertal. Zwei Männer haben am Donnerstagabend einen Kiosk in Barmen überfallen. Einer bedrohte den 51-jährigen Angestellten mit einem Messer, während sein Komplize sich am Bargeld aus der Kasse bediente. Das berichtet die Polizei am Freitagmorgen.

Nach den Tat flohen beide in unbekannte Richtung. Der 51-Jährige beschreibt die Täter als etwa 1,80 Meter groß. Sie hatten dunkle Kleindung an und ihre Gesichter mit Tüchern und Kapuzen verborgen.

Hinweise nimmt die Polizei in Wuppertal unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. red