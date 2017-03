Wuppertal. Am MiIttwoch kam es gegen 10.00 Uhr zu einem Raub auf einen Juwelier an der Straße Werth in Wuppertal-Barmen.

Ein vermummter Mann betrat das Geschäft und bedrohte einen 25-jährigen Angestellten mit einer Waffe. Ein weiterer Angestellter (20 Jahre), der sich im Toilettenbereich befand, bemerkte den Überfall, zog sich unbemerkt zurück und informierte die Polizei.

Nachdem der Räuber den 25-Jährigen im Ladenbereich gefesselt hatte, betrat eine ältere Kundin das Geschäft. Der Täter versuchte zunächst die Frau abzuwimmeln, dann stieß er sie zu Boden und flüchtete aus dem Laden.

Auf seiner Flucht versteckte er sich in einem Hinterhof, konnte jedoch von den eingesetzten Polizisten festgenommen werden. Der 21-Jährige befindet sich derzeit in Gewahrsam.

Bei der Absuche des Fluchtweges konnten die Polizisten auch Kleidungsstücke des Tatverdächtigen und eine Schreckschusswaffe auffinden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.