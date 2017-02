Wuppertal. Am Abend des 4. Februar (Samstag) überfielen zwei Männer ein Geschäft an der Straße Zur Dörner Brücke in Wuppertal. Gegen 20.40 Uhr betraten die Täter das Geschäft und forderten die Herausgabe von Bargeld. Während einer den Geschäftsinhaber festhielt, entnahm der andere das Geld aus der Kasse. Als das Opfer die Polizei rufen wollte, setzten die Räuber Pfefferspray ein und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Beschreibung: 1. Täter: ca. 20 bis 25 Jahre alt, etwa 185 cm groß, sportlich breite Statur, dunkle kurze Haare, südländischer Typ, leichter Bartwuchs, sprach hochdeutsch, trug dunkle Kleidung. 2. Täter: etwa 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schmal, kurze dunkle Haare, kurzer Backenbart und Schnäuzer, sprach hochdeutsch, südländischer Typ.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Wuppertal unter der Telefonnummer 0202/2840 entgegen.