Der Trend zu Tempo-30-Zonen oder gar ganzen Tempo-30-Städten kann unschöne Nebeneffekte haben. Verkehrsexperte Gernot Sieg erzählt von einem Wuppertal ohne Hauptstraßen.

Wuppertal. Tempo 30 ist auf dem Vormarsch. In Wuppertal gibt es im Innenstadtgebiet, wie unsere Grafik zeigt, nur wenige weiße Flecken auf denen Autofahrer noch schneller fahren dürfen. Nach einer Gesetzesänderung ist es nun noch leichter, auch auf Hauptverkehrsstraßen das Tempo zu drosseln. Bislang war das nur an Unfallschwerpunkten möglich, nun reicht auch ein abstraktes Risiko, das etwa von Schulen oder Seniorenheimen in der Nähe ausgehen kann. Verkehrsdezernent Frank Meyer sagte der WZ, dass die Stadt gerade aktuell eine Ausweitung der Tempo-30-Limits prüft, um entsprechende Vorschläge demnächst der Politik vorlegen zu können.

Mehr Tempo 30, weniger Unfalltote und am Ende sogar weniger Staus? Diese Rechnung machen Tempo-30-Befürworter gerne auf. Die WZ wollte von Professor Gernot Sieg, Verkehrsexperte der Uni Münster, wissen, wie sich die tägliche Fahrt mit dem Auto verändern würde, wenn Tempo 30 flächendeckend in Kraft treten würde.

Weniger Stress, aber längere Wege

Wer morgens zur Arbeit fährt, hat womöglich weniger Stress im Straßenverkehr – sollte seinen Wecker jedoch auch ein paar Minuten früher stellen. „Der Verkehrsfluss wird homogener“, sagt Gernot Sieg. Es gibt weniger Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den Verkehrsteilnehmern. Das bedeutet allerdings nicht, dass es im Berufsverkehr flotter vorangeht. „Die Durchschnittsgeschwindigkeit würde noch weiter sinken“, sagt Professor Sieg. Dabei ist bereits bekannt, dass in Innenstadtgebieten die Autos im rechnerischen Durchschnitt mit weniger als 30 km/h durch die Straßen kriechen. Und: „An den Staus würde sich nichts ändern, die entstehen allein aus der Überlastung der Straßen.“ Wohl aber müssten alle Ampelphasen ans neue Tempo der Stadt angepasst werden.

Nach ein paar Tagen der Entschleunigung würden sich, so sagt Sieg voraus, die Verkehrsströme verlagern. Von den Hauptstraßen in die Nebenstraßen und Wohngebiete – denn plötzlich sind die ehemaligen Hauptverkehrsadern nicht mehr der schnellste Weg von A nach B. „Es würden mehr Schleichwege gefahren“, sagt der Experte.

Inoffizielle Durchgangsstraßen als Nervenprobe

Das hätte Auswirkungen auf den Lärm in den Wohngebieten. In den neuen inoffiziellen Durchgangsstraßen werden die Nerven der Anwohner mehr belastet, an den Hauptverkehrsstraßen hingegen entlastet. Allerdings relativiert Professor Sieg diesen Effekt: „Es würde zu einer messbaren Abnahme des Lärms kommen – jedoch keiner hörbaren.“ Subjektiv seien gleichmäßige Motorengeräusche aber angenehmer.