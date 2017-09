Am Montag, 18. September, 9 bis 14 Uhr, können sich Arbeitssuchende im Berufsinformationszentrum (BiZ) Wuppertal im Zehn-Minuten-Rhythmus bei den Verantwortlichen von DHL bewerben. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter Wuppertal statt. DHL sucht für den sofortigen Beginn Paketzusteller und Briefträger. Der Bewerbertag soll Türen öffnen, denn wer im kurzen Gespräch einen guten persönlichen Eindruck hinterlässt, wird zu einem weiteren Bewerbungsgespräch in die Niederlassung der Firma eingeladen. „Diese Chance sollten sich Arbeitssuchende nicht entgehen lassen“, so Martin Klebe, Chef der Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal. Wer sich für eine Arbeitsstelle bei DHL interessiert und am Bewerbertag teilnehmen möchte, kann ohne Termin vorbeikommen. Fragen zur Veranstaltung beantworten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BiZ-Teams gerne telefonisch unter 0202/2828-460.