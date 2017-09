Mit dem 0:1 geht die Achterbahnfahrt in der Oberliga weiter.

Sprockhövel. Nach der 0:1 (0:0)-Niederlage beim SV Lippstadt tritt die Mannschaft von Andrius Balaika in der Oberliga weiter auf der Stelle. Zu allem Überfluss mussten die Blauen drei Minuten vor Ende nach einer unberechtigten zweiten gelben Karte auch noch auf Max Claus verzichten – die Folge: minimum ein Spiel Sperre. Aufgrund von Verletzungen musste Balaika seine Startelf erneut umbauen. Tim Dudda musste kurzfristig absagen, Emre Demir und Patrick Dytko zogen sich erst gar nicht um. Trotzdem waren die Gäste gegen die anfangs defensiv agierenden Ostwestfalen zwar spielbestimmend, konnten bis auf wenige Ausnahmen aber keine nennenswerten Torchancen erarbeiten. So ging es folgerichtig torlos in die Kabine. Nach der Pause versuchten Tim Oberdorf und Co. mehr Druck aufzubauen und die Lipperländer in die Hälfte einzuschnüren. Doch genau dieser Schuss ging in der 68. Minute nach hinten los. Als die TSG wieder im Angriff war, wurde sie auf der rechten Seite überspielt. Den nach innen gespielten Ball netzte Lippstadts Fabian Lübbers zum glücklichen 1:0 ein. Einen Vorwurf wollte der Mannschaft keiner der Verantwortlichen machen. „Die Jungs waren engagiert und haben gekämpft“, betonte Manager Andrè Meister. Der Geschäftsführer verwies auch darauf, dass die Mannschaft immer noch nicht eingespielt ist. „Wir fordern seit Wochen, dass die Mannschaft mehr Kontinuität zeigt. Auf der anderen Seite wird der Trainer jede Woche dazu gezwungen eine neue Mannschaft auf den Platz zu schicken“, nahm Meister die gesamte Mannschaft in Schutz. Nach der gelb-roten Karten gegen Max Claus wird Balaika wohl auch am nächsten Spieltag umdenken müssen. e.ö.