Trainer Andrius Balaika erwartet ein schweres Spiel beim ambitionierten Oberligisten.

Sprockhövel. Die TSG Sprockhövel spielt am morgigen Sonntag (14 Uhr) bei Schalke 04 vor. Allerdings trifft die Mannschaft der TSG im inzwischen nur noch 1000 Zuschauer fassenden Parkstadtion nebst Trainingsgelände „nur“ auf die Knappenschmiede des Bundesligisten. „Natürlich freuen sich die Spieler auf den Gegner“, sagt Andrius Balaika mit Blick auf das interessante Spiel.

Dass in der aktuellen Schalker Mannschaft Talente der Kategorie Mesut Özil, Leroy Sane oder Manuel Neuer schlummern, glaubt der Chefcoach indes nicht. Die Mannschaft sei so aufgestellt, dass sie den kurzfristigen Erfolg schaffe. Und das ist die Rückkehr in die Regionalliga. Dort sollen dann diese Talente ausgebildet werden. „Top ist diese Mannschaft aber trotzdem.“

Das liegt auch an den Verantwortlichen. Mit Matthias Schober als sportlichem Leiter des gesamten Unterbaus und Gerald Asamoah als Manager der U23-Mannschaft kümmern sich ehemalige Bundesligastars um die Geschicke der Knappen. Dass die Talentspäher auch die Entwicklungen der TSG-Spieler beobachten, zeigt die Tatsache, dass sie kurz vor Saisonbeginn Sprockhövels Finn Heiserholt nach Gelsenkirchen lotsten.

Stand Freitag findet das Spiel auf Schalke statt

Wenn Schalke einen guten Tag hat, so glaubt Balaika, wird es schwer für sein Team, beim Mitabsteiger aus der Regionalliga etwas Zählbares mitzunehmen. Gerade vor heimischer Kulisse spielen die Schalker einen aggressiven Offensivfußball, mit dem sie nach einem holprigen Saisonstart gut in die Spur gekommen sind – ähnlich wie die Baumhof-Kicker. Daher weiß der Sprockhöveler Coach auch um die Qualitäten seiner Elf, die an einem guten Tag jeder Mannschaft Punkte abknöpfen kann.

Am Freitag gaben sich die Verantwortlichen von Schalke 04 auf WZ-Anfrage optimistisch, dass die Partie trotz der angekündigten Wetterverhältnisse mit starken Schneefällen stattfinden kann. Ist dies der Fall, wird sich zeigen, wessen Formkurve der vergangenen Wochen weiter nach oben verläuft.