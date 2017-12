Balaika-Elf gewinnt gegen RW Ahlen verdient mit 3:1.

Sprockhövel. Die TSG Sprockhövel schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Mit dem 3:1-(1:1)-Sieg gegen Rot-Weiss Ahlen untermauerte der Oberligist seinen Aufwärtstrend der vergangenen Wochen. Dabei fiel der Sieg der Hausherren gegen den Mitabsteiger aus der Regionalliga, der klar mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestartet war, noch schmeichelhaft aus. „Das war gemessen am Gegner sicher unser bestes Spiel“, lobte TSG-Trainer Andrius Balaika seine Mannschaft. Die bewies Moral, als sie bereits nach der 15. Minute einen 0:1-Rückstand verkraften musste. Ahlens Cihan Yilmaz hatte einen TSG-Ballverlust bestens ausgenutzt und den Ball unhaltbar für Sven Möllerke in den rechten Winkel gezirkelt.

Der TSG sah man die Bemühungen zwar an, doch richtige Torchancen blieben in der ausgeglichenen ersten Halbzeit Mangelware. Und so fiel der Ausgleichstreffer per Foulelfmeter. Adrian Wasilewski verwandelte. Nach der Pause nahmen die Sprockhöveler das Heft des Handelns in die Hand und erarbeiteten sich Chance um Chance.

„Meine Mannschaft hat im zweiten Durchgang das Spielen eingestellt“, gestand Ahlens zweitligaerfahrener Trainer Erhan Albayrak nach dem Abpfiff die Stärke der Gastgeber ein. Alleine Maximilian Claus hätte mit zwei Riesenchancen die Führung besorgen können. „Natürlich hoffst du als Trainer, dass es nicht nach hinten losgeht“, erklärte Andrius Balaika. Aber es sprach schon Bände, dass sich die TSG-Hintermannschaft mit Aufwärmübungen in Bewegung hielten.

Xhino Kadiu konnte nach einer Hereingabe des eingewechselten Patrick Dytko zur Führung einnetzen (77.). Danach verloren die Gastgeber zwar zu schnell die Bälle, behielten aber die Übersicht und erarbeiteten sich trotz allem noch einige Chancen, von denen Maximilian Claus im dritten Anlauf eine zum erlösenden 3:1-Siegtreffer verwerten konnte.

» Das Spiel des SCO fiel wegen der Witterung aus