Wuppertal. Die spektakuläre Rettungsaktion in Köln bringt die Seilbahn-Pläne in Wuppertal nicht ins Wanken. «Die Seilbahn in Köln ist überhaupt nicht baugleich mit unserem Projekt», sagte ein Stadtsprecher am Montag.

Die über dem Rhein schwebende Seilbahn in der Domstadt ist über 60 Jahre alt. Weil sich am Sonntag eine Gondel verkeilt hatte, mussten Dutzende Fahrgäste von Höhenrettern geborgen werden.

Der Wuppertaler Stadtrat hat vor drei Wochen den Bau der Seilbahn unter bestimmten Voraussetzungen beschlossen. Das rund 82 Millionen Euro teure Projekt soll die innerstädtischen Verkehrsprobleme lindern und die im Tal gelegene Innenstadt besser mit der Universität verbinden. Die 22 000 Studenten fahren bislang in oft überfüllten Bussen. Die geplante Seilbahn hat eine Länge von 2800 Metern und überwindet 165 Höhenmeter. Eine Bürgerinitiative bekämpft das Vorhaben. dpa