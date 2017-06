Musik-Fans kommen in den nächsten Tagen voll auf ihre Kosten.

Wuppertal. In den nächsten Tagen gibt es wieder reichlich Konkurrenzangebote zum Biergarten oder Grillfest auf dem Balkon oder im Garten durch sehr vielfältige Konzertangebote: Geschickte Finger. Fantastische Kunstgriffe – das sind die Analogue Birds, drei Männer die am heutigen Abend um 19 Uhr im Biergarten des Café Simonz, Simonstraße 36 eine Mixtur aus Jazz, Drum ‘n’ Bass, Rock und Trip Hop mit indischen Tablas versprechen.

Im ORT, Luisenstraße 116 kreieren heute um 20 Uhr Daniela Petry und Mascha Corman Texturen, Melodien und kleine Stücke von vielen Kunstsparten inspiriert. André Enthöfers Soundscapes ist ein Quartett der eng mit Wuppertal verwobenen Musiker Ulrich Rasch, Michael Gustorff, Udo Kehlert und Enthöfer, das am Freitagabend um 20 Uhr in der Bandfabrik, Schwelmer Straße 133 aktuellen Jazz spielt. Ebenfalls am Freitagabend stellen in der Neuen Kirche, Sophienstraße 39 um 20.30 Uhr die drei Musikerinnen des Trio Vernice ihr Programm zwischen Klassik und Improvisation in der Reihe „Unerhört“ vor. Freestyle-Music zwischen Jazz und Rock versprechen die Herren von Gorilla Moon, die am Samstag um 20 Uhr zusammen mit Gästen im JazzClub im LOCH, Ecke Ekkehardstraße/ Plateniusstraße aufspielen. Ab 22 Uhr legen drei Bar-DJs auf. In der Bandfabrik, Schwelmer Straße 133 präsentiert am Samstag um 20 Uhr, der Popchor der Bergischen Musikschule neue Stücke, arrangiert und komponiert vom Jazzsänger Uli Wewelsiep.

Um 20 Uhr spielt zudem am Samstag im Swane-Café, Luisenstraße 102a das Düsseldorfer Trio Soul Kit mit Gitarre, Bass, Synthesizer, Drums und Vocals Sounds mit Einflüssen aus R&B, Funk, Pop, Rock und Jazz. Am Sonntag stellt sich um 18 Uhr in der Kirche Christ König, Nevigeser Straße 300 ein neues Schlagzeug-Duo vor: Salome Amend und Pavel Bialiayeu spielen Originalwerke von u.a. Steve Reich und Christian Roderburg. „Gassenhauer und Alltagsschlager“ lautet das aktuelle Programm der Swing Kabarett Revue um Annette Konrad und Mike Rafalczyk, die am Sonntag um 19 Uhr wieder zum Swing Kult im Kulturtempel in den Barmer Bahnhof, Winklerstraße 2 einladen. Die vier Akteure mischen Kabarett mit Jazz. Am Montag findet um 19.30 Uhr - diesmal in der Johanniskirche, Altenberger Straße 25, das nächste Konzert in der Konzertreihe Musik auf dem CronenBerg statt. Dort spielt das Wupper Trio ein Programm mit dem bezeichnenden Titel „Von Klassik bis Tango“. Ebenfalls am Montag um 19.30 Uhr heißt es in der Quermalerei, Deweerthstraße 2, Heavy Metal Meets Jazz mit dem Trio Malstrom. Und am Mittwoch beginnt um 20 Uhr in der Pauluskirche, Pauluskirchstraße 8 das nächste Konzert der Reihe UniKonzerte, diesmal mit dem Kölner Duo Kravets-Kassung.

Bis nächste Woche wünscht anregende, spannende und unterhaltsame Musikabende, Ihr und Euer Rainer Widmann