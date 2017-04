Das Wochenende lockt wieder mit vielen Parties im Tal.

Wuppertal. Der Klub, Gathe 50, hat heute Abend Trettmann zu Gast. Der deutsche Reggae- und Dancehall Sänger spielt ab 22 Uhr ein Konzert mit anschließender After-Show-Party. Support gibt es von Wuppertaler MoooN. Doors Open: 21 Uhr. After-Show-Party mit Running Irie Sound vs. Toni Rocksta und Tim Dawg: 23.30 Uhr. Eintritt zur After-Show-Party: Fünf Euro.

Der Kitchen Klub, Aue 10, feiert seinen wöchentlichen „Freitags-Kit(t)chen“: Resident DJ Torque spielt Charts, Classics, House, R’n’B und vieles mehr. Frauen erhalten in der Partyküche freien Eintritt bis Mitternacht. Ohne Ermäßigung kostet der Eintritt fünf Euro. Veranstaltungsbeginn ist um 22 Uhr. Im Apollo Club, Kasinostraße 25, startet heute Abend die neue Partyreihe „Black Society“. Das Line-Up bilden DJ The Savage, DJ Easy, DJ Leslie und DJ Fzee. Dresscode: No Streetwear. Start: 22 Uhr. Ab 23 Uhr geht es weiter mit „Disco Bohème - Öffentliche WG Party“. Location: Mauke, Schloßbleiche / Wirmhof. Die DJs Felix und Jonas spielen Indieperlen, Indietronics, Basslastiges, Bekanntes im Remix und innovativen Hip Hop für ihre Gäste. Start ist um 23 Uhr. Eintritt: Fünf Euro bis Mitternacht. Danach: Sieben Euro.

Der Butan Club, Auf der Bleiche, lädt zur „Ü-30 Nacht“. Main: Charts, Club Hits und Party Classics. Second: Rock, Wave und 80er. Third: House. Doors Open: Samstag, 21 Uhr. Im U-Club an der Friedrich-Ebert-Straße 19 steigt morgen die „The Heavy Soundsystem Dub Night“. Auf dem First Floor: Dub, Roots und Reggae by Kunterbunt Soundsystem feat. Jr. Kigwa. Veranstaltungsbeginn ist um 23 Uhr. jas