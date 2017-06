Seit 25 Jahren sind Christiane und Ralf Zinzius verheiratet. Den Antrag machte er ihr in der Schwebebahn, geheiratet wurde im Fernsehen.

Wuppertal. Am Freitag, 13. März 1992, gaben sich Christiane (51) und Ralf (53) Zinzius standesamtlich das Ja-Wort. Das Datum stellte für die beiden Ehepartner allerdings nicht die Weichen auf Unheil, sondern das Gegenteil trat ein: „Freitag der 13. hat uns immer Glück gebracht“, freut sich Ralf Zinzius, mit seiner Angetrauten heute seine Silberhochzeit zu feiern.

Doch nicht nur das Hochzeitsdatum ist ungewöhnlich, auch die äußeren Umstände reihen sich in ein Bild ein. Denn das Ehepaar Zinzius wurde in einer Fernsehshow getraut: dem RTL–Format „Traumhochzeit“ mit Linda de Mol. „Die Trauung fand direkt im Anschluss an die Show in Holland statt. Danach ging es nach Ahaus, wo mit der Unterschrift im Standesamt auch der rechtliche Teil erledigt wurde“, erklärt Ralf Zinzius. Dort habe auch die Hochzeitsfeier mit 50 mitgereisten Freunden und der Familie stattgefunden.

In der ersten Runde gab es null Punkte

Dass das jetzige Ehepaar in der Show überhaupt soweit kam, war am Anfang noch nicht abzusehen. Es traten drei Paare in drei Spielen gegeneinander an. Im ersten Wettkampf musste der 53-Jährige die Augen, die Nase und die Mundpartie seiner Zukünftigen erkennen- und bekam dafür leider null Punkte. „Doch in der zweiten Runde konnten wir richtig punkten und uns für das Finale qualifizieren. Es ging um einen Auftritt und wir haben einen Schwebebahnsong zum besten gegeben“, erinnert sich Ralf Zinzius noch immer gerne an diese Zeit zurück. Den Ausgang des letzten Spiels kennen nun alle: Die gebürtigen Wuppertaler gewannen und es ging direkt im Anschluss nach Holland zur Hochzeit.

„Wir hatten uns die Kleidung schon vorher ausgesucht. Ich meinen Frack und Zylinder und meine Frau ihr Brautkleid“, so Ralf Zinzius. Doch auch für den Fall, dass sie nicht gewonnen hätten, war vorgesorgt. „Wir hätten sonst in Amsterdam unsere Verlobung gefeiert.“

Der Antrag in der Schwebebahn wurde bereits von RTL gefilmt

Passend zur Herkunft machte der Verliebte den Heiratsantrag in der Schwebebahn. Begleitet wurde das ganze schon von den Kamerateams von RTL, alles war minutiös geplant. „Meine Frau wusste von nichts. Sie wurde unter einem Vorwand von einer Freundin in die passende Schwebebahn gelockt und ich konnte ihr den Antrag über die Lautsprecher in der Bahn machen“, beschreibt Ralf Zinzius diesen besonderen Moment. Eine Alternative als Ort für die Frage aller Fragen wäre für die Wuppertaler nicht in Frage gekommen.