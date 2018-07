Organisatoren brechen die Veranstaltung wegen des zu hohen Besucherandrangs bereits eine Stunde vor dem Ende ab.

Mirke. Rund 2500 Menschen haben die Veranstalter beim Trassenjam am Mirker Bahnhof am Samstag erwartet – so viele waren es in den Jahren zuvor. Doch zum Hochpunkt des Reggae, Dub und Dancehall-Festivals waren es 4500 Besucher, die sich vor der Bühne und um den alten Bahnhof an der Nordbahntrasse tummelten.

Deshalb betrat Organisator Julian Dell von Utopiastadt rund 60 Minuten vor dem geplanten Ende um 22 Uhr die Bühne, nachdem sich das Hamburger Reggae-Duo Silly Walks Discotheque spontan verabschiedet hatte: „Weil dieser Tag bisher wunderbar friedlich verlaufen ist und das auch so zu Ende gehen soll, aber die Security die Sicherheit nicht mehr garantieren kann, müssen wir den Trassenjam jetzt beenden.“ Enttäuschte Gesichter und sogar einige Buh-Rufe kamen erst aus dem Publikum, doch im Nachhinein haben die Besucher die Situation entspannt aufgenommen, sagt Julian Dell.

Bereits gegen 20 Uhr schrieben die Veranstalter bei Facebook, dass alle, die sich auf den Weg zum Mirker Bahnhof machten, von einer Anreise absehen sollten. „Alle standen nur noch, da war überhaupt kein Fluss mehr“, sagt Dell. Und das trotz Erweiterung um die Beach-Area, die es in diesem Jahr erstmals gab. Bereits am Nachmittag sei den Veranstaltern aufgefallen, dass sich das Gelände früher gefüllt hat als in den Jahren davor. Aber dass 2000 Menschen mehr kommen als erwartet, um beim Trassenjam mitzutanzen, damit hat wohl keiner gerechnet. „Es war keine leichte Entscheidung. Aber Sicherheit geht da vor“, so Dell. Ein großes Lob spricht er für die Sicherheitskräfte aus, die die ungeplante Situation gut gehändelt hätten.

Wird das Konzept für den Trassenrave angepasst?

Seit Beginn um 13 Uhr hat sich das Gelände kontinuierlich gefüllt. Viele stießen zufällig dazu. „Ich finde es schön, dass auch viele Familien dazu kommen – es sind alle Generationen vertreten“, sagte Dell am Nachmittag. Nicht unbedingt alle waren Reggae und Dancehall-Fans: „Reggae ist eigentlich gar nicht so mein Ding, aber ich bin positiv überrascht“, sagte Besucherin Malou Topmöller. Sie komme häufig an den Mirker Bahnhof. „Es ist ein wunderschöner Ort von Leuten für Leute.“ Daher habe sie sich auch eines der Supporter-Bändchen gekauft, die es freiwillig im Vorverkauf und vor Ort zu erwerben gab. Die Veranstaltung war kostenlos, aber 500 Bändchen konnten für je fünf Euro zur Unterstützung von Utopiastadt gekauft werden. „Alle 500 Bändchen wurden verkauft“, sagte Julian Dell zufrieden. „Es freut uns, dass die Leute sehen, was an Struktur und Organisation dahinter steckt“, betonte er.