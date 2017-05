In Feierlaune? Die WZ hat da ein paar Tipps fürs Wochenende.

Wuppertal. Heute Abend im Underground, Bundesallee 268-274: „Killing In The Name Of“ - Die 90er Rockparty. DJ Rude P spielt 90s Rock, Crossover, Hardcore, Grunge, Pop-Punk und Nu Metal für seine Gäste. Start: 22 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Hodini (Money $ex Records/Wolf Music Recordings), Damon Arts (Vinylify) und Brian Nappo (Kreislauf) legen heute Abend in der Mauke, Schloßbleiche/Wirmhof, auf. Veranstaltungsbeginn ist um 23 Uhr.

Der Apollo Club, Kasinostraße 25, präsentiert das „Stalker - Grand Opening“. Die Musik kommt von DJ Leslie und DJ Rasimcan. Einlass: Heute, 22 Uhr. Dresscode: „Dress to impress“. Keine Kapuzenpullover, keine Kappen.

Die „1 Euro Party“ steigt morgen im Hühnerstall, Alte Freiheit 3. Wer dabei sein möchte, zahlt zehn Euro Eintritt. Beginnt um: 22 Uhr. Der Butan Club, Auf der Bleiche, feiert die dritte Ausgabe der „Trashcamp - 1 Horn Nacht“. Eintritt: Drei Euro vor 23 Uhr. Danach: Sieben Euro. Im Einhornkostüm: Eintritt frei. Start: Samstag, 22 Uhr. Der Barmer Bahnhof, Winklerstraße 2, präsentiert „Caribbean Fiesta“. Start: Morgen, 22 Uhr. Im Klub, Gathe 50, steigt morgen eine neue Ausgabe von „Dancehall University“. Running Irie Sound spielt Reggae, Dancehall, Afrobeats und mehr. Support kommt von Di Captain. Eintritt: Vier Euro vor Mitternacht. Danach: Sechs Euro. Doors: 23 Uhr.

Im U-Club, Friedrich-Ebert-Straße 191, geht der „Bazeclub“ in die nächste Runde. Main: DJ Excez und DJ Norrey mit Hip Hop, R’n’B, Trap und Oldschool. Second: DJ Louis mit Reggae und Dancehall. Eintritt vor Mitternacht: Acht Euro. Danach: Zehn Euro. Veranstaltungsbeginn ist morgen, 23 Uhr. jas