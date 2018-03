An der Wittener Straße hat am frühen Morgen des Karfreitags ein Kleintransporter gebrannt. Er war auf dem Gelände einer Tankstelle in Brand geraten.

Wie die Wuppertaler Feuerwehr berichtet ist sie Karfreitag gegen 4.30 Uhr zu einem Einsatz an die Wittener Straße ausgerückt. Auf dem Gelände einer Tankstelle an der Wittener Straße war ein Kleintransporter in Brand geraten. Das Feuer war auch auf eine Garage übergegangen, vor der der Transporter geparkt war. Zudem war ein daneben geparktes Auto durch den Brand beschädigt worden. An der Tankstelle konnten laut Feuerwehr keine Schäden festgestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache, des Unfallhergangs und zur Schadenshöhe aufgenommen. Red