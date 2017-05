Wuppertal. Zum zehnjährigen Jubiläum der Transformers-Reihe touren Optimus Prime und seine Kollegen durch Deutschland.

Fans der Serie und Auto-Narren dürften am 5. Juni in Wuppertal am Cinemaxx an der Bundesallee 250 von 11 Uhr bis 15 Uhr ganz auf ihre Kosten kommen. Neben vielen Dingen zum Staunen, wird es auch einiges zum Mitmachen geben, wie zum Beispiel Carrera-Wettrennen, Bobby-Car-Rennen und Kickertische.

Für bleibende Erinnerungen gibt es eine Fotowand für Selfies. Unter allen, die ein Foto von sich und den Transformers-Fan-Autos mit dem Hashtag #TransformersTour2017 posten, wird ein Gewinner gezogen, der eine exklusive Privatvorführung für sich und 50 Freunde gewinnen kann.

Ab dem 22. Juni läuft der Film in 3D in den deutschen Kinos.