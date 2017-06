Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Reihe touren „Optimus Prime“, „Bumblebee“ und Co. durch die Lande und haben auch im Tal Fans.

Wuppertal. Am Montag konnten Transformers-Fans ihre Lieblingshelden hautnah erleben: Zum zehnjährigen Bestehen der Transformers-Reihe touren „Optimus Prime“, „Bumblebee“ und „Barricade“, die Protagonisten der Filme, durch Deutschland - und legten auch einen Zwischenstopp in Wuppertal, am Cinemaxx an der Bundesallee, ein. Auf einer Carrera-Rennbahn wurde um die Wette gefahren, Kinder durften beim Bobby-Car-Rennen auch mal ans Steuer, und die Kickertische haben sowohl Eltern und ihre Kinder, als auch junge Erwachsene, gleichermaßen amüsiert. Besucher und Fans konnten sich in die Fahrzeuge hineinsetzen und Fotos machen.

Der größte Magnet aber war „Optimus Prime“. Der kann sich in den Filmen von einem gewöhnlichen Lastwagen in einen Roboter verwandeln, der sich wie ein Mensch fortbewegt und spricht.

Auch ohne Verwandlung und Sprechkunst hat Optimus Prime die jungen Gäste begeistern können, so auch die Brüder Jeremy (8) und Anthony (6). Beide haben sich gemeinsam mit ihrer Mutter in der langen Schlange angestellt, nur um den Helden auch von innen betrachten zu können. „Ich möchte da unbedingt reingehen und sehen, wie er von innen aussieht“, schwärmt der kleine Jeremy, „und Mama macht dann Fotos“. Bruder Anthony kennt die Filme, seit er vier Jahre alt ist, und ist ein großer Fan. Neben „Optimus Prime“ hat er auch die anderen Helden und Bösewichte erkannt. „Das da neben Optimus ist Barricade, und daneben ist Bumblebee“ erläutert er und zeigt währenddessen auf die Fahrzeuge. Am meisten habe ihn aber der meterhohe Truck „Optimus“ beeindruckt.

Mutter Jennifer berichtet: „Meine Kinder stehen total auf Transformers. Ich habe von dieser Veranstaltung erfahren und habe es dann im Kalender eingetragen.“

Auch junge Erwachsene, die mit den Filmen aufgewachsen sind, ließen sich locken. Zu ihrem Leidwesen mussten „Optimus“ und seine Freunde dann aber weiterziehen. Doch in Kürze sind sie in Wuppertal zumindest auf der Leinwand zu sehen: Ab dem 22. Juni läuft „Transformers - The Last Knight“ in den deutschen Kinos. Tickets gibt es unter:

www.cinemaxx.de