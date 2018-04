Wuppertal Touristik bietet im Mai Touren an – und anderem mit Künstler Martin Heuwold.

Ob Graffiti-Spots, Kneipen oder Segway – Wuppertal Touristik hat sich für die Touren im Mai einiges einfallen lassen.

Die Kunst des Graffiti

Graffiti-Bilder sind eine umstrittene Kunstform. Fans der Bilder im urbanen Raum erfreuen sich an der Kreativität, die die Sprayer an legalen Graffiti-Wänden in Wuppertal an den Tag legen. Der Wuppertaler Künstler Martin Heuwold wird verschiedene Graffiti-Spots ansteuern, wie zum Beispiel die „Hall of Fame“ an der Nordbahntrasse. Heuwolds Karriere startete als Sprayer, heute ist er ein anerkannter Künstler, der unter anderem durch die Graffiti-Krippe und die Legobrücke bekannt geworden ist – letztere ist ebenfalls Station auf der Tour.

Termin: Samstag, 12. Mai, 11 Uhr ab Wicked Woods (vor dem Eingang), Ende ca. 15 Uhr Bahnhof Blo, Preis 14,50 Euro.

Kneipenbummel durch Barmen

Urige Kneipen, historische Keller, Traditionshäuser, vielleicht sogar ein Live-Konzert – beim Kneipenbummel stehen Szenekneipen oder ungewöhnliche Gaststätten auf dem Programm, in denen neben einem guten Tropfen und einem kühlen Bier auch Geschichten und Anekdoten auf der Karte stehen. Die Führung übernimmt Jürgen Holzhauer.

Termin: Freitag, 18. Mai, 19 Uhr ab Johannes-Rau-Platz, Ende ca. 23 Uhr, Preis 14,50 Euro (exklusive Speisen und Getränke).

Mit dem Segway unterwegs

Kristof Stößel lädt ein, mit ihm eine Segway-Tour zu machen. Das sei nicht nur bequem, sondern macht auch eine Menge Spaß, verspricht Wuppertal Touristik. Auf der ersten Tour geht es rund um den Zoo über die Sambatrasse bis Burgholz, und zum Ausgangspunkt zurück. Die zweite Tour geht ins historische Beyenburg. Alle Teilnehmer erhalten zum Start eine Einführung, wie sie den Segway fahren.

Termin: Sonntag, 20. Mai, 11 Uhr ab Schwebebahnstation Zoo/Stadion, Ende ca. 13.30 Uhr am Treffpunkt. Preis 75 Euro. Für alle Touren ist eine Anmeldung erforderlich: Wuppertal Touristik, Kirchstraße 16, Telefon 563-2270/-2180 und per Mail an wuppertaltouristik@wuppertal-marketing.de. Red