Die WZ umrundet in zehn Etappen das Stadtgebiet. Start ist an der Roßkamper Höhe in Vohwinkel.

Bäche und Weiden, Bäume und Grün, so weit das Auge reicht: Wer wunderbare Natur sucht, der braucht nicht zu verreisen. Denn davon gibt es reichlich im Bergischen. Man muss sich nur auf den Weg machen – und zwar auf den Wuppertaler Rundweg. 103 Kilometer führt er auf schönsten Pfaden um das Stadtgebiet, ist quasi eine „Tour de Wuppertal“ und eröffnet selbst Kennern der Region neue und spannende Eindrücke.

Der Sauerländische Gebirgsverein (SGV) hat den Rundweg etappenweise erkundet, ist in zehn kompakten Abschnitten bis an Wuppertals Grenzen und darüber hinaus gegangen. War unterwegs von Schöller über Dönberg nach Nächstebreck, von Langerfeld über Beyenburg nach Cronenberg.

Die WZ lässt sich vom SGV inspirieren und macht sich auf, ebendiesen zehn Etappen rund ums Stadtgebiet zu folgen – jeweils gemeinsam mit einem bekannten Wuppertaler.

Verlässlicher Wegweiser ist das große weiße „W“

Als Wanderpartner des ersten Abschnitts steht Vohwinkels Bezirksbürgermeister Heiner Fragemann bereit. Für ihn ist der Ausflug sozusagen ein Heimspiel. „Ich bin trotzdem sehr gespannt“, sagt er vor der Tour. Schon lange habe er sich vorgenommen, den Wuppertaler Rundweg komplett zu gehen, und so nimmt er die gemeinsame Etappe mit der WZ zum Anlass, Ausrüstung und Fitness zu testen.

Start der Strecke - man kann den Rundweg selbstverständlich überall im grenznahen Wuppertal beginnen - ist an der Roßkamper Höhe im Vohwinkeler Südwesten. Ziel des Abschnitts ist die Bushaltestelle in Hahnenfurth.

Die Strecke ist etwa zehn Kilometer lang, aber auch für Ungeübte problemlos zu bewältigen. Ein bisschen Ausdauer sollte man allerdings aufbringen, und es empfiehlt sich einmal mehr, den Tipp des Sauerländischen Gebirgsvereins zu beherzigen und in guten Schuhen, gegebenenfalls mit Regenschutz und leichter Verpflegung, loszumarschieren.

Verlässlicher Wegweiser ist dabei das große weiße „W“ auf schwarzem Grund: An Laternenmasten und Bäumen prangt das Wanderzeichen, an Zäunen und Mauern, immer gut zu erkennen.

Nachdem es von der Roßkamper Höhe zunächst via Gräfrather Straße, Schlüssel, Cornelius- und Vohwinkeler Straße zur Langen Brücke über die Bahngleise geht, schließt sich alsbald dichter Wald im Osterholz an, der Regen wie Sonne abschirmt und einfach wunderschön ist.

„Ich denke, ich könnte bei dieser Etappe auch ohne Karte auskommen“, sagt Heiner Fragemann am Rand der Streuobstwiese westlich des Krutscheider Wegs. „Hier bin ich früher oft mit dem Hund entlanggegangen.“