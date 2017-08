Das Luisenviertel lädt erstmalig zu der Veranstaltung ein.

Wuppertal. Es soll ein schönes Miteinander werden, wenn am Samstag, 9. September, der Startschuss zur ersten Auflage der „Tour de Luise“ fällt. Die Brüder Julian und Ilkay Cetinbas, die gemeinsam das Köhlerliesel betreiben, haben die Veranstaltung basierend auf einem ähnlichen Konzept, das es bereits seit einigen Jahren im Belgischen Viertel in Köln gibt, in Elberfeld auf die Beine gestellt. „Das Luisenviertel hat für diese Veranstaltung einfach die perfekten Voraussetzungen“, sagt Julian Cetinbas.

Ab 12 Uhr geht die „Tour des Luise“ los, mit dabei sind verschiedene Gastrononomen, Einzelhändler und Künstler aus dem SzeneviertelWuppertals – und zu erleben gibt es über den ganzen Tag verteilt unter anderem ein Speed Wine Tasting im Café du Congo, eine Krimilesung im Katzengold oder auch eine Feuershow auf dem Laurentiusplatz am Abend.

Programmheft ab 12 Uhr auf dem Laurentiusplatz erhältlich

Und während im Köhlerliesel, im beatzundkekse und der Viertelbar die erste Luisenviertel-Meisterschaft im Tischkickern kneipenübergreifend ausgetragen wird, malt Thomas Eiffert in seinem Atelier neben dem Wandelgarten in Rekordzeit Porträts – aber nur solange die Kraft am Pinsel reicht. Stärken kann man sich dann bei einer Buchstabensuppe in der Buchhandlung V. Mackensen.

Alle Aktionen werden nach und nach auf der Facebook-Seite der „Tour de Luise“veröffentlicht. Auf dem Laurentiusplatz steht ab 12 Uhr ein Infopavillon bereit, in dem es das Programm zur Tour in gedruckter Form für die Hosentasche gibt. ull/jes