Die Polizei bittet nach dem Fund in der Beek weiter um Hinweise.

Am Freitag wird der im Waldgebiet Beek gefundene tote Säugling auf dem Evangelischen Friedhof an der Krummer Straße beerdigt. „Die Düsseldorfer Rechtsmedizin hat die Leiche des Säuglings jetzt freigegeben“, teilt der Kirchenkreis Wuppertal mit. Das Mächen war am Nachmittag des 12. November gegenüber der Bushaltestelle Falkenberg gefunden worden. Mit der Trauerfeier ist Pfarrer Joachim Hall aus der Gemeinde Elberfeld-Nord betraut.

Die Polizei bittet unterdessen weiter nach Hinweisen und richtet mehrere Fragen an die Bevölkerung: Wer hat Wahrnehmungen im Bereich des Fundortes oder der Bushaltestelle gemacht, die mit dem Verbringen des Babys im Zusammenhang stehen könnten? Wer hat im Bus der Linie 613 Beobachtungen gemacht, die helfen könnten, das Schicksal des kleinen Mädchens zu klären? Ist Ihnen eine Person aufgefallen, die besonders nervös war oder ist Ihnen eine Person aufgefallen die mit einer Tasche an der Haltestelle ausgestiegen ist? Wem ist eine mit Erdreich verschmutzte Person im Bereich der Bushaltestellen beziehungsweise im Bus der Linie 613 aufgefallen? Der tote Säugling hatte sich in einem kleinen blauen Eimer (ähnlich einem Kosmetikeimer) und war mit zwei Handtüchern abgedeckt. Für den Eimer wurde ein kleines Loch in das Erdreich gegraben. Dieses Erdloch befand sich direkt neben dem Waldweg, der von der Bushaltestelle Falkenberg zum Wohngebiet Bergerheide führt und parallel zur Straße „In der Beek“ verläuft. Hinweise an die Polizei unter Telefon 2840.