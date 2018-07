Die Wuppertalerin Alexandra Wende hat sich im dritten Anlauf ihren Traum erfüllt und wurde Patisseurin – mit weltweitem Erfolg.

Träume darf man nicht aus den Augen verlieren. Und was nicht sofort funktioniert, lässt sich auch noch später nachholen. Alexandra Wende hat ihren großen Traum im dritten Anlauf verwirklicht. Die geborene Wuppertalerin hat eine Ausbildung in der renommiertesten Pariser Patisserie-Schule als Jahrgangsbeste abgeschlossen, führt ein Spitzenrestaurant in Düsseldorf, ist die ZDF-Expertin für süße Sachen bei der Sendung „Volle Kanne“ und durfte für Angelina Jolie Torten backen.

Den engen Kontakt zu ihrer Heimatstadt hat sie in den vielen turbulenten Jahren nie verloren. Auf dem Hahnerberg ist Alexandra aufgewachsen. „Ich habe schon als Kind gerne gebacken“, erinnert sie sich.

Schon früh gab es in ihrem Leben eine zweite Leidenschaft, die Pferde. Und eine Traumstadt: „Ich wollte immer mal in Paris leben.“

Zunächst allerdings konzentrierte sie sich auf das Reiten, sammelte Pokale bei Spring-Wettbewerben ein und bestand in Warendorf die Prüfung zur Pferdewirtin. Auch die Beamten der Wuppertaler Reiterstaffel trainierten bei Wende. Die hatte bald ihr nächstes Ziel abgesteckt: „Ich wollte Tierärztin werden.“ Das dauerte aber wegen des Numerus clausus und die Wuppertalerin nahm eine Stelle als Assistentin der Geschäftsführung bei einem Hildener Chemieunternehmen an.

Auszeichnung zum besten Restaurant für jeden Tag

Da wäre Alexanda Wende vielleicht heute noch, wenn sie nicht mit Ende 30 noch einmal allen Mut zusammengepackt und einen dritten Karriereanlauf gewagt hätte: „Ich habe mich in Paris beworben und wurde angenommen.“

Ein Jahr lang absolvierte Wende die älteste Patisserie- und Koch-Schule „Le Codon Bleu“ in Paris und bekam das „Grande Diplom“ als Jahrgangsbeste unter 85 Schülern: „Ich war die einzige aus Deutschland.“ Danach absolvierte sie noch mehrere Praktita in hochklassigen französischen Restaurants und Patisserien, bevor sie in Köln ihre Meisterprüfung als Konditor ablegte. Ihr Meisterstück: ein riesiger Schokoladenadler mit einer Flügelspannweite von knapp zwei Metern.

Vor zwei Jahren wagte Alexandra dann mit ihrem Lebensgefährten Michael Spreckelmeyer den Schritt in die Selbstständigkeit. Das Rocaille in Düsseldorf mit französisch-mediterraner Küche, einer Weinkarte mit rund 1500 Positionen und hochklassiger Patisserie war schon bald fast jeden Abend ausgebucht.

Nach einem Jahr kürte das Gourmet-Magazin „Der Feinschmecker“ das Rocaille zum besten Restaurant für jeden Tag in NRW.

Das Fernsehen wurde auf die ehrgeizige Wuppertalerin aufmerksam. Wenn es um Patisserie geht, ist Alexandra regelmäßige ZDF-Expertin in der Morgen-Sendung „Volle Kanne“. Besonders stolz ist sie aber darauf, dass man ihr Können in Frankreich nicht vergessen hat.

Als Guerlain ein neues Parfüm mit Angelina Jolie auf den Markt brachte, wurde eine Konditorin gesucht, die den Duft kulinarisch umsetzen kann: „Ich habe eine Torte mit Lavendel, Jasmin und Vanille kreiert.“ 850 Stück davon wurden an die verschiedenen deutschen Parfümerien geliefert: „Drei gingen auch in die Zentrale nach Paris. Ob Angelina Jolie selbst probiert hat, weiß ich leider nicht.“