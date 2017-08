Wuppertal. Nach der tödlichen Messerstecherei in Wuppertal-Elberfeld, haben sich zwei mutmaßlichen Täter der Polizei gestellt. Die Fahndung nach zwei weiteren 23- und 29 Jahre alten Männern, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden, dauert noch an.

Am Freitagnachmittag wurde Am Kipdorf in Elberfeld ein 31-jähriger Mann in einem Friseursalon durch Messerstiche getötet. Sein 25-jähriger Bruder wurde bei der Tat verletzt und musste intensivmedizinisch versorgt werden. Mittlerweile befindet sich der 25-Jährige außer Lebensgefahr. Aufgrund der Verletzungen konnte er aber noch nicht von der Polizei vernommen werden.

Die Angreifer konnten zunächst unerkannt fliehen. Ein SEK-Kommando der Polizei durchsuchte daraufhin mehrere Gebäude, konnte die Täter allerdings nicht aufspüren. Am späten Freitagabend stellten sich zwei mutmaßliche Täter auf einer Polizeiwache in Wuppertal.

Nach Angaben eines Polizeisprechers handelt es sich bei den mutmaßlichen Angreifern um zwei polizeibekannte Jugendliche im Alter von 16 und 14 Jahren. Beide sollen ihre Opfer gekannt haben. Derzeit werden die beiden jungen Männer von der Polizei vernommen und im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt.

Konkrete Hinweise, wohin die noch gesuchten 23 und 29 Jahre alten Männer geflüchtet sein könnten, gibt es nicht. Laut einem Polizeisprecher ist es aber denkbar, dass die Männer versuchen, sich ins Ausland abzusetzen.

Die Hintergründe der Tat sind noch nicht vollständig aufgeklärt. Ein terroristischer Hintergrund wird ausgeschlossen. Bei der Auseinandersetzung sollen aber unter anderem geschäftliche Streitigkeiten eine Rolle gespielt haben.

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen und bittet darum, mögliche Videoaufnahmen der Tat zur Verfügung zu stellen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0202/284-0 entgegen. jp