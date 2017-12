Bei einem Streit am Kipdorf starb ein 31-Jähriger.

Tödlich endete ein Streit unter jungen Männern an der Straße Kipdorf im August: Ein 31-jähriger Iraker starb an seinen Verletzungen durch Messerstiche, sein 25-jähriger Bruder wurde schwer verletzt.

Es geschah mitten am Tag - gegen 14.45 Uhr an einem Freitagnachmittag. Zwischen den Geschäften auf der Straße gerieten die Männer aneinander. Nach der Messerattacke flüchteten die Täter. Am späten Abend stellten sich zwei Brüder (14 und 16 Jahre) syrischer Herkunft der Polizei, kamen in Untersuchungshaft. Doch die Polizei fahndet nach zwei weiteren Männern, 23 und 29 Jahre alt. Bei den gesuchten Männern handelt es sich ebenfalls um Syrer, die jedoch nicht mit den Jugendlichen verwandt sind. Die Ermittler führen die Tat auf den Konflikt zweier Familien zurück, bei dem es auch um geschäftliche Interessen geht.

18. AUGUST

Aufsehen erregte der Trauerzug für den Toten mit etwa 100 Teilnehmern, der von der Moschee an der Gathe bis in die Innenstadt führte. An der Beerdigung nahmen rund 300 Personen teil.

Die Polizei sucht intensiv nach den beiden Verdächtigen, stellte den Fall im September auch bei der Fernsehsendung Aktenzeichen XY vor. kati