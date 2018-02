Der 67-jährige Liberale sitzt zum zweiten Mal für die FDP im Deutschen Bundestag.

Der Koalitionsvertrag ist vereinbart, wie wird das Mitgliedervotum der SPD ausfallen?

Manfred Todtenhausen: Die SPD hat sich klar durchgesetzt, es sind viele Punkte von der SPD gekommen, da erkennt man die CDU fast gar nicht wieder. Die ist maßgeblich eingeknickt bei vielen Punkt, wo sie bei uns nie eingeknickt wäre. Bei diesem Ergebnis können die SPD-Mitglieder eigentlich nur zustimmen, aber man weiß ja nicht, wer da inzwischen alles Mitglied geworden ist.

Wie sind die Erwartungen und Hoffnungen der FDP und wie sind ihre persönlichen Erwartungen?

Todtenhausen: Ich glaube, dass einiges mit der SPD erreicht worden ist, was wir mit Jamaika nie erreicht hätten. Daran hätten uns unsere grünen Freunde maßgeblich gehindert. Das Gesamtpaket sehe ich immer noch als Klein-Klein, für mich ist da nicht der erhoffte Durchbruch. Das ist in großen Teilen ein weiter so mit Sicherungen der Funktionen, die Kanzlerin ist weiterhin im Amt. Die CDU hat sich ein wenig unglaubwürdig gemacht. Sie hat zu viel gegeben, was sie bei uns nie gemacht hätte. Für uns bedeutet das: Erst einmal abwarten.

Beim ersten Mal haben Sie einer Regierungspartei angehört. Wie gefällt Ihnen die neue Aufgabenverteilung?

Todtenhausen Manfred Todtenhausen, Jahrgang 1950, wurde in Wuppertal geboren. Er ist verheiratet und Vater eines Sohnes. Seit 2002 ist er Mitglied der FDP. Von 2003 bis 2010 und von 2013 bis heute ist er Vorsitzender des Ortsverbandes Wuppertal-West und von 2006 bis 2010, seit 2014 stellvertretender Kreisvorsitzender der FDP Wuppertal. Er sitzt für die Partei im Deutschen Bundestag.

Todtenhausen: Ich freue mich richtig auf die Oppositionsrolle. Aus der Opposition heraus können wir vielmehr bewirken, als wir es je in Jamaika heraus machen könnten – jedenfalls in dieser Konstellation. Da gab es nur Misstrauen, da gab es keine Zusammenarbeit. Deshalb der Ausstieg, den ich absolut für richtig halte. Heute wissen wir, dass es besser gewesen wäre, wenn wir früher ausgestiegen wären, aber besser spät als nie. Wir stellen uns als Fraktion auf alle Möglichkeiten ein. Ich könnte mir eine Minderheitenregierung vorstellen. Das wäre ein Weg, der Deutschland nach vorne bringen könnte. Sollten wir eine Groko bekommen, dann kommt es darauf an, was sie aus ihren Möglichkeiten macht. Sollte sie daraus nicht machen, dann werden wir bei den Wahlen in dreieinhalb Jahren große Überraschungen erleben. Das werden die Bürger nicht verzeihen.

Wären Neuwahlen für Sie persönlich die schlechteste Alternative?