Sonntag Regionalliga-Derby Ronsdorf gegen Germania.

Wuppertal. Die Vorzeichen waren klar in diesem WZ-Pokal-Halbfinale zweier Landesligisten. Der TTC als Aspirant auf den Aufstieg-Relegationsplatz war klarer Favorit gegen den Tabellenletzten Remscheider TV. Die Katernberger wollten dann auch gar nichts anbrennen lassen und sich die wohl einmalige Chance auf den Einzug in das Finale nicht zu vermasseln. In der annähernd stärksten Besetzung mit Dennis Krüger, Marcel Hübner, Christoph Thiem und Tim Feldmann hatte das Wuppertaler Quartett beim überlegenen 8:1-Sieg den bergischen Nachbarn sicher im Griff.

Die erfolgreichsten TTCler waren mit fünf Punkten Dennis Krüger und Christoph Thiem, der den Spitzenspieler der Remscheider, Bastian Rosbach, deutlich in die Schranken wies. Der Gegner im Finale wird aller Voraussicht nach Germania sein, die am Dienstag im Halbfinale beim Bezirksligisten TB Groß-Ösinghausen antreten.

Der TTV Ronsdorf geht am Sonntag um 14 Uhr im Regionalliga-Derby als hoher Favorit gegen den bereits feststehenden Absteiger Germania an die Tische (TH Ferdinand-Lassalle-Str.). Aber genau das könnte vielleicht doch für so manche spannende Partie sorgen, denn gerade in der Rückrunde spielten die Elberfelder plötzlich ihr bestes Tischtennis. ct