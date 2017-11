Die Mischlingshündin möchte mit ihren Menschen einiges unternehmen.

Elberfeld. Die 8-jährige, kastrierte Emmi ist eine gelungene, aktive und aufgeschlossene Mischung aus Border-Collie und Schäferhund. Mit ihren 45 cm und 16 kg Körpergewicht hat sie eine tolle Größe und bringt viele richtig gute Eigenschaften mit. Emmi liebt Spaziergänge, gerne aber auch mehr. Sie möchte ihren Menschen gefallen und mit ihnen so einiges unternehmen.

Für Infos und ein Kennenlernen wenden Sie sich an den Verein Pechpfoten e.V. unter Ruf 74717177 oder per E-Mail an info@pechpfoten.de