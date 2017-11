Im Apollo wird live tätowiert – und natürlich getanzt.

Die 90er-Jahre kehren heute Abend in den Kitchen Klub, Aue 10, zurück. Veranstaltung: „We love the 90ies“. Musik: Hits der 90er von Resident DJ Torque. Entsprechende Outfits sind gerngesehen. Los geht es um 22 Uhr.

Samstag, 22 Uhr: „2000 & Great“ in der Karnevals-Edition. Location ist der Butan Club, Auf der Bleiche. Main: 2000er Hits, Pop und Charts mit jeckem Sound. Second: Dancehall, Reggae. Third: Trash Total. Am Eingang bekommt jeder eine Memorykarte. Ziel ist es, Personen mit dem gleichen Motiv auf der Karte zu finden. Zu gewinnen gibt es freien Eintritt bei der nächsten 2000 & Great, Kinogutscheine und noch einiges mehr. Eintritt: Vier Euro bis 23 Uhr, danach acht Euro. Studenten und Schüler erhalten freien Eintritt bis 23 Uhr. Wer verkleidet kommt, bekommt freien Eintritt bis Mitternacht.

Karibisch wird es morgen im Barmer Bahnhof, Winklerstraße 2. Ab 22.30 Uhr steigt die „Carribean Fiesta“. Das Line-Up bilden: DJ Kenny Flow, DJ El Jefe, DJ Leo und DJ J-Carlos. Musik; Reggaeton, Dembow, Mambo, Merengue, Bachata, Salsa, Kizomba, Afro Beats, Dancehall und Hip Hop. Specials: Live Act, Cocktails, Animation und mehr.

Nachtschwärmer

Die Börse, Wolkenburg 100, feiert „Da geht noch was! Die 40plus-Party im Tal“. Es gibt wie immer viel Raum zum Plaudern und Musik zum Tanzen - von aktuellen Charts bis hin zu Party-Klassikern. An den Turntables: DJ Günni. Tickets an der Abendkasse: fünf Euro. Einlass: Samstag, 21 Uhr.

Der Apollo Club, Kasino-straße 25, präsentiert: „Club Ink“ - die Party rund um das Thema „Tattoo“. Musik: Black Music, Dancehall und Electro. Specials: Live-Tattoo-Show, Sektempfang, Tattoo-Gutschein-Verlosung. Line-Up: DJ Marvee, DJ G-Rebel, DJ Mister, DJ Fricky und DJ Tristan. Doors: Morgen, 22 Uhr.

Der U-Club, Friedrich-Ebert-Straße 191, präsentiert: „Bazeclub“. Main: Hip-Hop, R’n’B und Classics by Excez und Tam-R. Second: Dancehall und Reggae by DJ Louis. Eintritt: Zehn Euro. Vergünstigter Eintritt für Frauen: Acht Euro bis Mitternacht. Start: 23 Uhr. jas