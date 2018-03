Wuppertal. Die Tasche, die am Freitagnachmittag in einen Bus der WSW, geworden worden ist, beinhaltet keine Bombe. Die Polizei hat gemeldet, dass in der Tasche Müll, Kleidung und Unterlagen waren. Die Sperrung der Straße In der Beek wurde nach drei Stunden gegen 17.30 Uhr aufgehoben.

Am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr hat ein Mann eine Tasche in einen Bus geworfen und ist dann weggerannt. Die Tasche wurde von Spezialisten des LKA (USBV-Entschärfer – unkonventionelle Spreng- und Brand- Vorrichtung) untersucht. Die Tasche wurde mit einem Roboter untersucht. Die Polizei hatte die Umgebung der Bushaltestelle Falkenberg (in der Beek) weiträumig abgesperrt.

Nach Angaben der Polizei wurde ein 36-jähriger Tatverdächtiger gefasst. Es handele sich dabei um einen polizeibekannten Wohnungslosen. Er komme in eine Spezialklinik.

Die Polizei berichtet, dass die Busfahrerin hervorragend reagiert hätte. Sie habe die Gäste aus dem Bus geholt und die Leitstelle informiert.