Wuppertal. Auch am kommenden Wochenende hat Wuppertal für Feierwütige einiges zu bieten: Los geht es heute im Butan Club, Auf der Bleiche: „Sound of Butan“ mit Special-Guest Miguel Bastida. Main: Miguel Bastida, Frank Sonic, MoBisch, Guzzle und Isabel Algayer. Start ist um 22 Uhr

Im U-Club, Friedrich-Ebert-Straße 191, geht die „Jamaican Rum Night“ in die nächste Runde. Mainfloor: Reggae, Dancehall und mehr by Warriorsound International & Guests. Support: Priority Sound. Veranstaltungsbeginn ist um 23 Uhr. Eintritt: Sechs Euro bis 24 Uhr, danach acht Euro. „No More Roses“ mit Nicola Kubebe, Seb Sakob und Dr. Ki steigt heute Abend in der Mauke, Schloßbleiche / Wirmhof. Los geht’s um 23 Uhr. Der Klub, Gathe 50, lädt zu „The Wutal-Linkup“. Gun Man Sound, Eco Paca Poca, Reggae2Rumble und Bassline Sound spielen Reggae und Dancehall. Veranstaltungsbeginn ist morgen, 23 Uhr. Eintritt bis Mitternacht: Drei Euro. Danach: Fünf Euro. Der Kitchen Klub, Aue 10, feiert morgen ab 22 Uhr „Kitchen Klub-Samstag“. Resident DJ Torque spielt Charts, Classics, House, R’n’B und mehr. Der Eintritt kostet sechs Euro.