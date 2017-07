Volles Haus zur Kino-Eröffnung mit „Blade Runner“.

Die lange Schlange der Talflimmern-Premierenbesucher zog sich fast bis auf die Gathe – so viele Fans wollten beim Start des Open-Air-Kinosommers am Freitag dabei sein. Manch einer schaute zwar skeptisch in den Himmel über der Elberfelder Nordstadt – doch pünktlich vor der Öffnung hatten sich Regenwolken verzogen, und der Abend konnte planmäßig starten.

Ober vielmehr fast planmäßig – denn Jan Röttger, der auf den Kinoabend mit Ridley Scotts berühmtem Filmklassiker „Blade Runner“ einstimmen sollte, hatte seinen Auftritt beim Talflimmern aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen müssen. Stattdessen sollte Jans Freund und Musikerkollege Joscha David Mohs einspringen. Ein kleiner Programmwechsel sozusagen, von dem sich die Talflimmern-Besucher aber nicht abhalten ließen. Und so war es das gewohnte Bild im Innenhof der Alten Feuerwache: volle Zuschauerreihen und eine entspannte, erwartungsvolle Stimmung.

„Super - alles hat hervorragend geklappt“, resümierte Mark Tykwer vom Veranstalterteam nach der gelungenen Premiere. Am Samstag stand dann die Filmkomödie Lommbock von Christian Zübert an – und wieder blieb es trocken über der Gathe. „Plötzlich Papa“ von Hugo Gélin schloss den ersten Vorstellungsblock gestern Abend ab.

Das Programm geht bis zum 27. August weiter: Vorverkauf im Internet via www.wuppertal-live.de, Tickets auch an der Abendkasse ab 20 Uhr an den Veranstaltungsabenden. Mehr zum Programm unter

