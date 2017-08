In Zusammenarbeit mit der WZ verschenkt das Open-Air-Kino 3 x 2 Tickets für Samstag.

Elberfeld. Trotz Nässe ins Freiluftkino? Kein Problem im Wuppertaler Kinosommer an der Elberfelder Gathe, denn die Filmfans sitzen im Innenhof der Alten Feuerwache geschützt unter den ausfahrbaren Wetterschutzplanen. Und die waren bei den vergangenen Vorstellungen durchaus erforderlich, wie vom Veranstalterteam um Mark Tykwer und Mark Rieder zu erfahren ist – die fünfte Woche Talflimmern des Jahrgangs 2017 stand klar im Zeichen des Regens. „Dennoch waren sämtliche Vorstellungen überraschend gut besucht“, sagt Mark Tykwer und wirkt zufrieden, angesichts der Umstände. „Vor allem die Vorpremiere von Emir Kusturicas ’On the Milky Road’ fand trotz der fast schon herbstlich anmutenden Witterung am vergangenen Samstag ein erfreulich großes Publikum.“

Talflimmern

der Woche

Die Stimmung an der Gathe sei nach wie vor ausgesprochen positiv. Gleichwohl hoffen die Kinomacher für die verbleibenden langen Wochenenden auf die Rückkehr des Sommers.

In dieser Woche gibt es morgen mit „Félicité“ von Alain Gomis eine besondere Preview: Im Rahmen der 2. Afrika-Filmtage zeigt Talflimmern die afrikanisch-europäische Koproduktion. Der Filmgewann den Silbernen Bären der diesjährigen Berlinale, er läuft in Originalfassung mit deutschen Untertiteln.

Donnerstag steht „Neruda“ von Pablo Larraín auf dem Programm. Freitag wird „Jahrhundertfrauen“ von Mike Mills gezeigt. Beginn ist jeweils um 21.30 Uhr. Film der Woche ist „Doctor Strange“ von Scott Derrickson (Samstag, 19. August, 21.30): „In erster Linie bedient ,Doctor Strange’ natürlich die Erwartungen an ein Superhelden-Epos aus dem Hause Marvel“, erklärt Mark Tykwer zur Auswahl dieses Werks: „Es gibt klare Unterscheidungen zwischen Gut und Böse, die Spezialeffekte sind von erlesener Qualität, und mit Action wird nicht gegeizt. Dennoch bietet Scott Derricksons Leinwand-Comic einen klaren Mehrwert: Die Besetzungsliste liest sich wie ein Who is Who des Arthouse-Kinos, das Drehbuch verfügt über ein erstaunliches Maß an Doppelbödigkeit, und bildnerisch entfaltet sich vor den Augen des Zuschauers ein psychedelischer Rausch, den man in dieser Intensität nur selten zuvor auf der Leinwand erleben durfte. Kurzum: ,Doctor Strange’ ist wunderbar verspielt, angenehm selbstironisch und extrem unterhaltsam – nicht nur für die Popcorn-Fraktion.“

» Wer dabei sein möchte, kann heute ab 10.30 Uhr unter der Telefonnummer 717-2576 anrufen. Das Talflimmern-Team stellt in Zusammenarbeit mit der WZ jeden Dienstag unter dem Stichwort „Talflimmern der Woche“ einen Film besonders vor und verschenkt dazu 3 x 2 Eintrittskarten an WZ-Leser – wenn die sechs Karten vergeben sind, werden keine Anrufe mehr entgegengenommen. Mehr Infos gibt es im Internet:

www.talflimmern.de