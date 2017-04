Wuppertal. Am samstag, gegen 11:45 Uhr, bemerkte eine 34-jährige Frau in einem Café am Wall in Wuppertal-Elberfeld ihre am Boden liegende Geldbörse. Diese war ihr aus ihrer über der Stuhllehne hängenden Handtasche entnommen und um 500.- EUR erleichtert worden. Als sie daraufhin sofort "Wo ist mein Geld?" schrie, sprangen die hinter ihr sitzenden Männer umgehend auf und versuchten zu flüchten. Die Geschädigte konnte sie zunächst am Verlassen durch Versperren der Tür hindern, wurde dann jedoch durch einen Schlag vor die Schulter von einem der Täter zur Seite gestoßen.



Hierbei verlor er einen Schuh und rannte so in Richtung Fußgängerzone. Der zweite Mittäter konnte durch die Geschädigte und weitere anwesende Gäste bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Er ist kriminalpolizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getreten. Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben:



- ca. 1,80m

- normale Statur

- schwarze Haare

- 30 - 35 Jahre alt

- dunkelfarbige Hose, Sportschuh Tarnfarbe (einzelner Schuh!)

- arabisches Aussehen.





Zeugen werden gebeten ihre Feststellungen der Polizei unter 0202-2840 mitzuteilen.