Ein abwechslungsreiches Programm bietet die Bandfabrik, Schwelmer Straße 133, in den nächsten Wochen. Übermorgen, Freitag, bringt „Fragile Matt“ ab 20 Uhr irischen Folk in die Bandfabrik. David Hutchinson, Andrea Zielke und Katja Winterberg musizieren gemeinsam mit Jürgen Rothe und Ronald Gensicke.

„Schlafen im 1000-Sterne-Hotel“ präsentiert die Wuppertaler Autorin Sibyl Quinke am Sonntag, 17. September, um 17 Uhr. Sie berichtet darin von ihrer Reise in die Mongolei, vom Duft der Wüste und dem Knistern der Sonnenstrahlen.

Ulrike Volkers, Caroline Keufen und Olaf Reitz lesen am Samstag, 23. September, 20 Uhr, in einer szenischen Lesung aus „Zauberfaden – Roman einer Industrie“. Darin schilderte Kasimir Edschmid 1949 die Entwicklung einer ehemaligen Türkisch-Rot-Färberei zur Kunstseidenherstellung. „Die Geschichte ist eine Fiktion, doch lassen sich sehr viele Parallelen zur Wirklichkeit der Kunstseidenproduktion in Wuppertal finden: Die Purpurwerke im Roman sind eindeutig an die Firma Bemberg - heute Membrana/ 3M - angelehnt“, sagen die Darsteller.

Beim „Friday Night Jazz Club“ sind am Freitag, 29. September, Roman Babik und Mickey Neher zu Gast. Beginn ist um 20 Uhr. Und am Samstag, 30. September, spielen „The Laughing Man“ um 20 Uhr.

www.bandfabrik-wuppertal.de