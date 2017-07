Ahmed Henik betreibt am Hofkamp ein Imbiss-Restaurant – auch als Treffpunkt.

Elberfeld. Stolz zeigt Ahmed Henik das Video von der Eröffnung vor ein paar Wochen. Volkstümliche Musik aus Syrien ist zu hören, Menschen in landestypischer Tracht tanzen vor dem Imbiss-Restaurant „Aleppo“ am Hofkamp 99. Der Name ist nicht zufällig gewählt, sondern ein Statement. „Unser Herz hängt an Aleppo“, sagt Henik. In den 90er-Jahren kam er nach Deutschland. Hals über Kopf erfolgte damals die Flucht, erinnert sich der 49-Jährige. In Syrien hatte er viel Besitz, doch als Kurde erfuhr er immer mehr Repressalien, sah keinen Ausweg mehr dort.

„Wuppertal“, sagt er längst, „ist meine Stadt. Im Urlaub vermisse ich sie.“ Seine vier Kinder sind alle hier geboren. Er hat sich ein Taxiunternehmen aufgebaut, besitzt mehrere Immobilien, in denen er unter anderem auch Flüchtlinge aus Syrien untergebracht habe. Ein Restaurant hatte er zuvor noch nicht betrieben. Doch als der Standort am Hofkamp frei wurde, schlug Henik zu.

Orientalische Küche gibt es. Vorspeisen wie Hummes, Foul und Falafel, als Hauptspeisen Shawarma, Kebbeh oder gegrilltes Hähnchen. Zubereitet von einem Syrer, ebenfalls Flüchtling. Heniks Lieblingsessen? „Fisch, der ist richtig gut.“

Doch im Aleppo soll nicht nur gespeist werden. „Es soll hier ein Treffpunkt sein“, sagt Henik, und denkt vor allem an die Flüchtlinge der „zweiten Generation“, die in den letzten Jahren nach Wuppertal kamen.

Deshalb auch der Name der Stadt, die viele nur noch mit Berichten über Krieg und Zerstörung verbinden. Dabei sei Aleppo so schön gewesen, betont Henik. „Eine wirklich multi-kulturelle Stadt.“

Unter den Kunden seien aber auch viele Deutsche, sagt Henik beim WZ-Besuch. Einer, der auch schon öfter da war, ist Helge Lindh. Der SPD-Politiker engagiert sich ehrenamtlich für Flüchtlinge und traf dabei Henik, der ebenfalls seine Landsleute unterstützt. „Ob Kurden oder Araber, das spielt keine Rolle. Man hilft sich gegenseitig“, sagt Lindh.

» Das Aleppo hat montags bis donnerstags von 11 bis 22 Uhr , freitags und samstags, 11 bis 0 Uhr. Telefon 295 59 84 und 27 25 72 46. Weitere Infos auch bei Facebook.