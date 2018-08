Die Ferien neigen sich dem Ende - und der Kalender für Musikfreunde ist wieder voll.

Zu einem Open-Air Konzert mit den Iris Panknin Brothers lädt das Café Simonz, Simonstraße 36, am Donnerstag, 23. August, um 19 Uhr in den Biergarten ein. Die Sängerin Iris Panknin rückt mit ihren Brothers Soulpopsongs von Musikern wie Stevie Wonder und Amy Winehouse mit eigenen Interpretation in ein neues Licht. Die musikalische Unterstützung liefern Pianist Burkhard Heßler, Schlagzeuger Peter Funda und Martin Führ.

Die nächsten beiden Open-Air Klangartkonzerte am kommenden Wochenende im Skulpturenpark Waldfrieden, Hirschstraße 12, präsentieren international bekannte Weltstars. Am Samstag, 25. August, gibt es dort um 19 Uhr „musikalische Metamorphosen“ mit der Eurasians Unit. Das von der Kölner Saxo­phonistin Caroline Thon initiierte Projekt vereint acht Musiker aus unterschiedlichen Kulturen. Am Samstag, 25. August, spielt im Rahmen des Swane Sommer-Musikfestivals um 21 Uhr im Swane-Café, Luisenstraße 102a, die Folk-Blues-Combo Rufus Coates düsteren und atmosphärischen Blues. Die vielfach gefeierte Afro-Folk-Poetin, Gitarristin und Sängerin Fatoumata Diawara bringt mit ihrer Band am Sonntag, 26. August, den Mali-Blues in den Skulpturenpark Waldfrieden. Bereits um 18 Uhr beginnt das Konzert mit der aus Westafrika stammenden Musikerin.

Zur nächsten Swing Soiree lädt die Swing Kabarett Revue um die Sängerin Annette Konrad und den Sänger, Posaunisten und Trompeter Mike Rafalczyk für Sonntag, 26. August, um 19 Uhr ins Café Ada, Wiesenstraße 6, unter dem Motto „La vie en Rose“ ein. Ferner mit dabei: Mirko Kirschbaum Trompete, Martin Langer an Sousaphone und Kontrabass und am Piano sitzt Uwe Rössler. Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr.

Zum endgültigen Abschluss der Sommer-Jazz-Sessions findet am Montag, 27. August, um 20 Uhr im Café Ada, Wiesenstraße 6, noch eine besondere Veranstaltung statt. Der Newcomer-Wettbewerb Wild-Card-Contest der Wuppertaler Jazz-Session. Bei diesem Bandwettbewerb erhalten Newcomer die Gelegenheit, im musikalischen Wettstreit gegeneinander anzutreten. Das Gewinner-Ensemble darf am Eröffnungsabend des diesjährigen Jazz-Meetings am 5. Oktober als eine von drei Bands aufzutreten. Die Siegerband wird aus dem Ergebnis des Zuschauerabstimmung und dem Juryurteil am Abend ermittelt. Bands können sich bis Freitag, 24. August, unter jazzmeeting@opensky-ev.de bewerben.

Am Dienstag, 28. August, spielt um 20.15 Uhr in der Viertelbar, Luisenstraße 96a, ein Weltmusiktrio mit dem Franzosen The Wooden Wolf, Micah Ehrenberg aus Kanada und dem Englänger Jon Kenzie.

Bis nächste Woche wünscht anregende und unterhaltsame Musikabende, Ihr und Euer Rainer Widmann