Trotz Ferien gibt es in den nächsten Tagen noch eine ganze Reihe von Konzerten in Wuppertal.

Wuppertal. Gleich heute Abend spielt im Rahmen der Reihe Unikonzert um 20 Uhr das Thomas Rückert Trio im Musiksaal der Bergische Universität, Gaußstraße auf dem Grifflenberg. Das klassische Jazztrio mit Piano, Bass und Schlagzeug stellt dort seine neue CD „Parvaneh“ vor. Rückert, der Langsamkeit am Klavier zu seinem Markenzeichen erhoben hat, entwickelte mit seinen Partnern Reza Askari (Bass) und Fabian Arends (Drums) elf Stücke mit einer außergewöhnlichen Form von Dynamik, die sich mehr nach innen richtet.

Im Swane-Café, Luisenstraße 102a, spielt am Samstagabend um 21 Uhr im Rahmen des Festivals „Von Wuppertal für Wuppertal!“ die Wolfgang Eichler Band mit der Sängerin Gosia Rogala Latin, Fusion und Loungejazz. Bei ihrem aktuellen Programm „Entfernung vom Nullpunkt“ stellt Wolfgang Eichler mit Tochter und Sohn an Bass und Schlagzeug einige Jazzimprovisationen vor, sowie Kompositionen von Gosia Rogala mit polnischen Texten, im Klang einer portugiesischen Bossa Nova zum Verwechseln ähnlich.

Passend zur Urlaubszeit präsentiert die Swing Kabarett Revue um Sängerin Annette Konrad und Mike Rafalczyk an Posaune und Trompete bei der nächsten Swing Soiree, am kommenden Sonntag um 19 Uhr im Barmer Bahnhof, Winklerstraße 2, mit dem Programm „Glückliche Reise“ einen musikalischen Aufbruch in den Sommer.

Rainers

Jazzcorner

Hier mischt sich unterhaltsames Kabarett mit Jazz und mit viel Liebe zum Detail, sowohl optisch als auch musikalisch, gehts zurück zu den Wurzeln von Jazz-und Swing. Mit dabei sind diesmal der Trompeter Mirko Kirschbaum, Martin Langer am Sousaphone und Kontrabass und Pianist Uwe Rössler.

Auch am kommenden Montagabend beginnt um 20.30 Uhr wieder die Sommer-Jazzsession, die in den Sommerferien wöchentlich im Café Ada, Wiesenstraße 6, stattfindet. Wie gehabt und unter Kennern bekannt, geht es ab 20.30 Uhr mit der Opener-Band los und im Anschluss können und sollen anwesende Musiker einsteigen.

Und auch Wolfgang Eichler lädt in der kommenden Woche, am Dienstag um 19 Uhr, zu seinem nächsten Piano Café in das Café Stilbruch, Marienstraße 58 / Ecke Wirkerstraße, ein, wo der Mann am Klavier mit vielen musikalischen Facetten unter dem Motto „Jazz we can!“ Piano-Bar und Lausch-Musik, ausgesuchte Eigenkompositionen und Standards spielt.

Schon heute noch ein Hinweis auf das übernächste Wochenende: Das Konzert mit dem amerikanischen Gitarrenstar Al Di Meola am Samstagabend, den 5. August, im Skulpturenpark ist bekanntlich schon lange ausverkauft. Da aber Salif Keïta, der tags darauf im Park auftreten sollte, seine Europatournee krankheitsbedingt abgesagt hat, konnte Al Di Meola mit seinem Programm „World Sinfonia“ für ein Zusatzkonzert am Sonntagabend, den 6. August, um 18 Uhr gewonnen werden.

Bis nächste Woche wünscht anregende, spannende und unterhaltsame Musikabende, Ihr und Euer Rainer Widmann