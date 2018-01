Wuppertal. Sturmtief "Burglind" fegte am Mittwochmorgen über NRW - und auch Wuppertal blieb nicht verschont: 22 sturmbedingte Einsätze meldete die Wuppertaler Feuerwehr bis kurz nach acht. Seit kurz vor 6 Uhr seien vermehrt Sturmschäden gemeldet worden.

Die gute Nachricht: Verletzt wurde bis in den morgen hinein niemand - bei der überwiegenden Zahl der Einsätze habe es sich um kleinere Vorfälle gehandelt - meist umgestürzte Bäume oder lose Äste, die herumgewirbelt worden waren. Entsprechend hielten sich die Beeinträchtigungen für den Verkehr in Grenzen. Ausnahme: Am Morgen musste laut Feuerwehr die L74 kurzzeitig gesperrt werden.

Der Wuppertaler Zoo blieb wegen der weiter gültigen Unwetterwarnung am Morgen zunächst zu: "Bis mindestens 12 Uhr werden keine Besucher eingelassen", teilte die Stadt am Morgen neun mit. Denn: "Bei heftigen Sturmböen - wie zur Zeit - besteht die Gefahr, dass Bäume umstürzen oder große Aste abbrechen können. Dadurch ist die Sicherheit der Zoobesucher gefährdet." Generell gelte bei solchen Wetterwarnungen, dass auch Waldspaziergänge durch umstürzende Bäume oder fallende Äste gefährlich werden, merkt die Stadt außerdem an. red