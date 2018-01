Die zweite Ausgabe des Magazins für neue Literatur der Bergischen Universität „Neolith“ liegt vor. 25 Texte zum Thema „Dèja-vu“.

Eine professionelle Literaturzeitschrift an der Wuppertaler Universität? „An diesem Ziel arbeiten sollte man schon, aber im Zweifelsfall würde ich mich gegen Professionalität entscheiden, weil es mir darum geht, Studierende ans Schreiben heranzuführen“, sagt Stefan Neumann, Begründer von „Neolith“, Magazin für neue Literatur an der Bergischen Universität Wuppertal, und ebendort Studienrat für Germanistik und Didaktik der deutschen Sprache und Literatur. Nach der Premiere vor ziemlich genau einem Jahr liegt nun Band zwei vor. Thema des 113 Seiten starken Bändchens: „Déjà-vu“. Wie beim ersten Mal wurden 300 Stück aufgelegt, aber im Unterschied zu damals sind diese bereits fast ausverkauft, bald muss nachgedruckt werden. „Ja, das Magazin hat sich etabliert“, freut sich Neumann. Dazu gehört auch, dass es diesmal von Kunststudenten gestaltet wurde, professioneller aussieht als sein Vorgänger.

Der Preis ist niedrig, dennoch ist das Magazin nicht kostendeckend

Der Name „Neolith“ erinnert an seinen Vorgänger „Leonid“ und an die Jungsteinzeit (Neolithikum; 5000 v. Chr.), als die Menschen sesshaft wurden – wichtige Voraussetzung für Lesen und Schreiben. Während „Leonid“ einfach entschlief, weil seine Macher fast ausschließlich Studierende waren, die naturgemäß irgendwann die Uni verließen, soll „Neolith“ das nicht passieren. Die vier- bis sechsköpfige Redaktion geht aus einer für Hochschulangehörige offenen Schreibgruppe hervor, hat in Neumann und dem wissenschaftlichen Mitarbeiter und Lyriker Matthias Rürup eine Stammbesetzung wider die Fluktuation. Sie bildet sich jedes Jahr – vor den Semesterferien im Sommer – neu. Auch jetzt, so Neumann, sind wieder zwei Neue dabei. Die Arbeit ist zeitintensiv. „Das ist schon ein langwieriger Prozess“, der an das Vorgehen der berühmten Gruppe 47 erinnert. Alle sind stimmberechtigt, lesen alle eingereichten Texte, sprechen diese untereinander und hernach mit den ausgewählten Autoren durch. „Dabei kann es um Zeichensetzung gehen, aber auch um Textoptimierung“, erklärt der Germanist. Da wundert es nicht, dass der angestrebte Erscheinungstermin zu Semesterbeginn bislang nicht eingehalten werden konnte.

Die 25 Texte – Kurzgeschichten und Gedichte –, die es in das kleine Bändchen geschafft haben, mussten keine formalen Kriterien erfüllen, gerne hätte Neumann auch journalistische Texte genommen. „Das Déjà-vu“, das Wiederautauchen, Wiedersehen wird im Alltäglichen und Konkreten geschildert, aber auch im Abstrakten oder Absurden. „Die Varianz ist gewollt“, sagt Neumann. Gewollt ist auch die Mischung der Autorenschaft aus Studierenden, Dozierenden, ehemaligen Studierenden und Vertretern der Wuppertaler Literaturszene, mit der Rürup (der drei Gedichte beisteuert) eng verzahnt ist.