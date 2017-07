Studierende haben Anrecht auf die finanzielle Unterstützung des Studiums durch ihre Eltern - auch wenn diese das nicht wollen.

Wuppertal. „Ich war am Boden zerstört. Alles was ich geschafft hatte, um meinem Ziel näher zu kommen, wurde nicht anerkannt, sogar schlecht geredet. Ich wusste nicht mehr, ob ich dieses Ziel überhaupt erreichen würde oder konnte.“ Die 26-jährige Studentin Viktoria hat ein schweres Studium hinter sich. Doch es war nicht etwa der Lernstress, der sie beinahe daran gehindert hat, ihr Studium abzuschließen, sondern ihr Vater. Er hatte entschieden, sie bei ihrem Masterstudium nicht mehr finanziell zu unterstützen - und dass, obwohl er dazu verpflichtet war und seine finanzielle Situation es zuließ.

„Mein Ziel Historikerin zu werden, setzt ein Masterstudium voraus. Ich hatte keine Wahl,“ sagt die Geschichtsstudentin. Wie aber das Studium finanzieren, wenn ein Elternteil sich weigert, Unterhalt zu zahlen und durch das hohe Einkommen der Eltern kein Bafög fließen kann? Die erste Anlaufstelle in solchen Situationen ist das Bafög- Amt Wuppertal.

„Mit Fällen von geleisteten Vorausleistungen hatten wir im Bewilligungszeitraum Oktober 2015 bis September 2016 insgesamt 61 Mal zu tun.“ berichtet Sandra Bischoff, Abteilungsleiterin des Wuppertaler Bafög Amts. „In den meisten Fällen sind es die Väter, die sich weigern, finanzielle Unterstützung zu leisten. Wir verweisen dann auf die Regelung auf Vorausleistung.“

Das Bafög Gesetz regelt in Paragraf 36 die Vorausleistungen der Ausbildungsförderung. Diesen Antrag stellte auch Viktoria. Ihr Unterhaltsanspruch ging auf das Land NRW über, welches jetzt die gezahlte Summe von Viktorias Vater zurück fordert. Natürlich hinterlässt ein solcher Behördengang Spuren.

Viktorias Vater hat ihr Studium nicht als richtig erachtet

„Das Verhältnis zu meinem Vater war auch vorher schon schwierig. Er hat mein Studium nicht als richtig erachtet, sagt Viktoria, die sich an seinen Spruch erinnert, Studierte seien alle Labertaschen und lernten kein richtiges Handwerk. Die Drohungen und Anschuldigungen, die nach der Antragsstellung auf Vorausleistung von Seiten des Vaters folgten, ließen Viktoria emotional verzweifeln. Sie fing an, ihr Studium in Frage zu stellen. Außerdem bekam sie immer öfter Panikattacken, die sich auch schon bald auf das Studium auswirkten. „Ich brauchte Hilfe“, sagt die 26-jährige.

Diese Hilfe fand Viktoria an der Bergischen Universität Wuppertal. Die Organisation Arbeiterkind war die erste Anlaufstelle, die Victoria besuchte. Arbeiterkind wurde 2008 gegründet und ist eine bundesweite Organisation, die sich für Studenten einsetzt, die unter anderem als erste in ihrer Familie studieren oder Hilfe bei dem Übergang von Schule zur Uni brauchen.