Wuppertal. Bei einer Schlägerei vor einer Disko an der Kasinostraße gab es am frühen Sonntagmorgen zwei Verletzte. Das teilt die Polizei am Montag mit.

Gegen 4.15 Uhr gerieten zwei Männer, 23 und 24 Jahre alt, aneinander. Im Verlauf der handgreiflichen Auseinandersetzung schlug der 23-Jährige dem 24-Jährigen ein Bierglas auf den Kopf.

Der 24-Jährige musste ins Krankenhaus. Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittler leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. red