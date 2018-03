Der Warnstreik hat am Dienstagmorgen den Taxifahrern in Wuppertal gute Geschäfte beschert. Schwebebahn und Busse der WSW blieben in den Depots.

Wuppertal. Der Warnstreik hat am Dienstagmorgen den Taxifahrern in Wuppertal gute Geschäfte beschert. Denn: Schwebebahn und Busse der WSW blieben in den Depots. Ein Taxifahrer erzählte unserem Fotografen, dass die Taxen am Morgen zu 90 Prozent ausgelastet waren. An "normalen" Dienstagen seien es 60 Prozent. Die Wuppertaler Polizei meldet am Dienstagmorgen drei Unfälle im bergischen Städtedreieck. Das sei wenig für einen Werktag, sagte eine Polizeisprecherin der WZ auf Nachfrage. Die meisten Wuppertaler hatten sich offenbar auf den Streik gut vorbereitet. Viele Schüler gingen zu Fuß zur Schule oder wurden von den Eltern mit dem Auto gebracht. Dementsprechend waren die Straßen rund um Wuppertals Schulen etwas voller. Trotz Schneetreibens waren bereits am Morgen einige Wuppertaler mit dem Fahrrad unterwegs.

Warnstreik in Wuppertal: Kundgebung auf dem Johannes-Rau-Platz

Zum Warnstreik hatten die Gewerschaften zu Demonstrationen und einer zentralen Kundgebung aufgerufen. Zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr war daher die rechte Fahrbahnseite der B7 in Richtung Barmen ab dem Schauspielhaus gesperrt. Denn von dort zogen Demonstranten Richtung Johannes-Rau-Platz. Am Alten Markt querten sie dann die B7. Die zweite Demo bewegte sich ab 9 Uhr von den WSW an der Brombacher Straße talwärts zum Johannes-Rau-Platz. Auch auf dieser Strecke kommt es bis ungefähr 10 Uhr zu kurzfristigen Sperrungen. Am Johannes-Rau-Platz findet derzeit eine Kundgebung von Verdi zum Warnstreik statt.

Viele Wuppertaler Kitas blieben am Dienstag geschlossen. Welche, das wollte die Stadt am Vormittag nicht mitteilen. Polizei und Feuerwehr in Wuppertal tun Dienst wie immer. Der Verkehr auf den Höhen war nur wenig beeinträchtigt, in Ronsdorf auf der Blutfinke sowie auf Lichtscheid und der Parkstraße allerdings eher zäh. Die Bushaltestellen im Stadtgebiet sind verwaist, die Hauptstraßen aber offenbar alle gestreut. Die Schulen sind wie berichtet offen. Die Zahl der Schüler ist aber anscheinend ein wenig niedriger als sonst.

Der ÖPNV ist komplett eingestellt, das bestätigte ein WSW-Sprecher auf WZ-Nachfrage. Die Schwebebahn-Wagen bleiben im Depot, auch Busse fahren nicht.